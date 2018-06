Golčina Kutinja za vođstvo protiv Švajcarske

Reprezentacije Brazila i Švajcarske igraju svoj prvi meč na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Brazil - Švajcarska 1:0.

Brazil djeluje moćno u prvom poluvremenu, a ono što djeluje još impresivnije je što Brazilci kao da ne igraju punom snagom.

Gol prvotimca Barselone je ukupno 12. gol koji su na ovom prvenstvu dali igrači iz španske LaLige.

Favorite goal of Matchday 4 (so far...!)#WorldCup