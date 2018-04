Goleada na Enfildu: "Redsi" rastrgali "vučicu"

Liverpul je večeras na domaćem terenu pobijedio Romu rezultatom 5:2 (2:0) u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona i napravio veliki korak ka finalu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.

"Redse" je do vođstva doveo Mohamed Salah u 35. minutu. Egipćanin sjajno šutirao lijevom nogom u gornji desni ugao, a golman Rome Alison ostao je potpuno nemoćan. Salah nije proslavio gol jer je ljetos iz Rome stigao u Liverpul.

Samo minut ranije Liverpulu je poništen gol jer je Mane bio u ofsajdu.

Na samom isteku prvog poluvremena Liverpul povećava prednost. U 45. minutu nakon asistencije Firminja, kontru "Redsa" potkopavanjem je završio Salah.

"Redsi" u drugom poluvremenu nastavili sa razbijanjem "vučice". Sjajno dodavanje Salaha iskorištava Mane koji pogađa donji lijevi ugao golmana Rome za 3:0.

