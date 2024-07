Golman Ajaksa protiv Vojvodine ispisao istoriju

Fudbaleri Ajaksa minimalnim rezultatom su savladali Vojvodinu u prvom meču Lige konferencija.

Duel na Johan Krojf areni posebno će pamtiti golman nizozemskog kluba – Remko Pasver.

On je sačuvao mrežu netaknutom, ali je i sa 40 godina i 259 dana postao najstariji igrač ''kopljanika'' na jednoj zvaničnoj međunarodnoj utakmici.

40y260d - Tonight against FK Vojvodina, Remko Pasveer becomes the oldest player to ever feature for @AFCAjax in international competition (40 years and 260 days), breaking the previous record by more than two years (Maarten Stekelenburg, 38y 205d in 2021). Experience. pic.twitter.com/afKPCpt5Fk