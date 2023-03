Golman Čukaričkog karijeru nastavlja u Los Anđelesu

Los Anđeles Galaksi je angažovao golmana Čukaričkog Novaka Mićovića.

Mladi čuvar mreže, rođen u Beogradu 25. oktobra 2001. prošao je Omladinsku školu kluba sa Banovog brda. U bijelo-crnom dresu je od 2016. godine, a jedan dio karijere proveo je na pozajmici u IMT-u.

Za Čukarički je branio na 36 utakmica, a 14 puta njegova mreža ostala je netaknuta.

Pored mečeva u Super ligi i Kupu Srbije, nastupa je i u evropskim takmičenjima, u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Mićović je bio i reprezentativac Srbije u svim mlađim kategorijama.

"Najpre, želeo bih da se zahvalim Čukaričkom, klubu u kojem sam proveo prelepe godine. Hvala direktorima Matijaševiću i Grkiniću, treneru olmana Kovačeviću, čitavom stručnom štabu, mojim kolegama na golu, saigračima... Na Banovom brdu sam dobio šansu, afirmisao se, stigao i do reprezentativnog dresa. Sada je vreme za novi korak u karijeri, a privilegija je što sam potpisao ugovor sa Los Anđeles Galaksijem, jednim od najpopularnijih klubova u SAD, poznatom i širom planete. Čuo sam se i sa bivšim kolegom iz Čukaričkom Đorđem Petrovićem, raspitao se o novom klubu, MLS ligi, čuo sam samo pozitivne stvari. Na meni će biti samo da treniram i da se dokazujem", kazao je Novak Mićović.

Prije Mićovića u MLS ligu je iz Čukaričkog otišao Đorđe Petrović, koji je već drugu sezonu član Nju Ingland revolušna. U prvoj sezoni, nekadašnji čuvar mreže Brđana proglašen je za najboljeg golmana, uvršten je u idealni tim šampionata.

"Sigurno je da su Petrovićeve partije otvorile na neki način vrata i Mićoviću, koji odlazi u najveći klub u SAD. Svi smo u klubu zadovoljni, satisfakcija nam je što smo verovatno jedini klub u Evropi koji je za godinu dana uspeo da proda dva golmana. To je potvrda ne samo dobrog rada, već projektovanja i planiranja kad je u pitanju rad sa golmanima. Sve ide svojim tokom, sa nama su dva iskusna golmana Popović i Belić, sa njima ćemo razgovarati o produžetku saradnje", kazao je trener golmana Čukaričkog Oliver Kovačević, koji je potom dodao:

"Imamo i mladog golmana Kaličanina, momka koji je rođen 2004. godine, trenutno je na pozajmici u Smederevu. Nadamo se da će taj klub izboriti plasman u Prvu ligu Srbije, a svakako da bi Kaličaninu mnogo značilo da brani još jednu sezonu na tom nivou."

Mićović je imao gotovo identičan razvojni put kao njegov kolega Đorđe Petrović. Obojica su poslije Banovog brda otišla u MLS ligu, a prethodno su bili tokom dijela karijere na kaljenju u IMT-u.

"To je sasvim normalan način na koji golmani treba da se razvijaju, da ne preskaču neke stepenike. Novak je stasao, vratio se, debitovao za Čukarički, branio na visokom nivou. On je jedan od najtalentovanijih golmana sa kojima sam radio, odlazi u odličan klub, gde će imati još bolje uslove za razvitak. Biće to sjajna prilika za njega, biće u ekipi sa vrhunskim igračima, samim tim će i on napredovati. Nadam se da će potvrditi svoj kvalitet", kazao je Kovačević.

