Golman Duisburga ožednio pa primio gol

Fudbaleri Duisburga pobijedili su na Schauinsland-Reisen-Areni u okviru 24. kola 2. Bundeslige ekipu Ingolstadta rezultatom 2:1

.Međutim, s ove utakmice stiže nam jedan nevjerovatan video u kojem su u glavnoj ulozi golman domaćeg tima Flekken i napadač gostiju Kutschke.



Flekken je iz njemu poznatih razloga u 18. minuti meča okrenuo leđa svima tokom igre i ušao duboko u gol kako bi uzeo flašicu za vodu.



Gosti su u međuvremenu stigli do njegovog gola, a u momentu kada se Flekken okrenuo Kutschke je već slavio poravnanje rezultata.



Inače, golove za pobjedu Duisburga postigli su Engin u 13. i Tashchy iz penala u 66. minuti.



Izuzetnu sadržajnu utakmicu upotpunili su i promašen penal Kutschke iz 11. minute te crveni karton, koji je zaradio gostujući igrač Cohen pred kraj prvog poluvremena. (klix.ba)

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN