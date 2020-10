Golman Krasnodara zadnjicom odbranio penal Čelsiju

Golman Krasnodara Matvej Safonov ostaće upisan kao čuvar mreže koji je zadnjicom uspio da odbrani penal protiv Čelsija.

Igrao se 14. minutu kada je Žoržinjo namjestio loptu na belu tačku i šutirao, ali je pogodio stativu od koje se lopta odbila do Safonovove zadnjice.

Gol najvjerovatnije ne bi bio ni da Safonov nije zakačio loptu međutim - odbrana se piše.

Inače, glavni sudija meča, Turčin, Palabjuk, svirao je penal nakon očiglednog faula nad Timom Vernerom.

Dobra stvar za Plavce, koje je sa tribina poslije 15 mjeseci uživo gledao Roman Abramovič, što su na poluvrijeme otišli sa golom viška. Strijelac je bio hadson-Odoi u 37. minutu.

