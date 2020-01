Golman Mančestera imao udes

Golman Mančester junajteda Serhio Romero imao je saobraćajnu nezgodu u ponedjeljak ujutru, na putu ka trening centru kluba.

Engleski mediji navode da je Romero probio bankinu pored puta, da je u potpunosti razbio svoj Lamborgini, ali da je iz svega toga izašao nepovrijeđen.

To su, nedugo kasnije, za medije potvrdili i iz kluba, navodeći da je Argentinac stigao u Karington i odradio trening.

Pogledajte i fotografiju sa lica mjesta:

Sergio Romero has been involved in a car crash near Carrington. United say he has suffered no injuries[mirror] #mufc #rdevilsnation pic.twitter.com/SUbgf26aWi