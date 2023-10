Golman RKC-a teško povrijeđen na terenu, bori se za život

Utakmica holandskog šampionata između fudbalera RKC-a i Ajaksa prekinuta je zbog teške povrede golmana domaćih Etijena Vasena.

Kako prenose holandski mediji, on se u 85. minutu sudario sa napadačem Ajaksa Brajanom Brobijem i u teškom stanju prebačen u bolnicu.

Navodno, 28-godišnji golman se bori za život, prenosi Tanjug. U trenutku prekida Ajaks je vodio 3:2.

The match between RKC Waalwijk and Ajax was definitively stopped this Saturday evening, after a serious incident. ▪️ Waalwijk goalkeeper Etienne Vaessen was knocked out after contact with Brobbey and had to receive emergency treatment on the pitch. pic.twitter.com/Yfrusq593u