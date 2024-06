Golman Srbije se tukao sa navijačem pred najvažniji meč ''orlova'' na EP?

Golman reprezentacije Srbije Vanja Milinković-Savić je tokom slobodnog dana napravio incident u Minhenu.

Kako prenosi “Telegraf.rs”, Vanja se u kaftan potukao sa jednim srpskim navijačem.

Sve se dogodilo između utakmice sa Slovenijom i Danskom, baš kada je selektor Dragan Stojković Piksi dao slobodan dan igračima.

Vanja je prema pisanju “Telegrafa” izašao je u Minhen na slobodan dan u jedan lokal u kojem inače izlaze naši ljudi koji žive u Minhenu i okolini i gdje često nastupaju muzičari iz Srbije i regiona. Jedan srpski navijač mu je u jednom momentu dobacio "Šta ćeš ti ovde? Treba da budeš u karantinu, a ti piješ!" Vanji se to nije svidjelo, opsovao je navijača, krenuo ka njemu, a onda ga i udario. Ubrzo je reagovalo obezbjeđenje kafane, a u sve se umiješao na kraju i vlasnik lokala.

Vlasnik se takođe oglasio.

“Vanja je došao u našu kafanicu ali ga obezbjeđenje na ulazu nije prepoznalo i nisu htjeli da ga puste unutra jer je bio u šorcu reprezentacije, što je njega naljutilo i došlo je do čarki. Ja sam se ubrzo umješao, uhvatio sam ga za ruku i rekao da ulazi sa mnom, ali je on to odbio. Sve se desilo u bašti lokala. Šta su mu dobacivali i šta su međusobno govorili ja nisam čuo. Drago mi je da smo na kraju sve riješili”, rekao je gazda lokala u Minhenu za “Telegraf.rs”.

