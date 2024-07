Golman Turske priredio odbranu turnira i izazvao delirijum (VIDEO)

U posljednjem četvrtfinalnom susretu Europskog prvenstva, Turska je s 2:1 svladala Austriju. Izuzev stopera Meriha Demirala koji je zabio oba gola Turske, junak je bio i vratar Mert Ginok koji je u petoj minuti sudijske nadoknade imao obranu turnira.

What a save!!! Turkey have the Gordon Banks. Incredible Gunok. pic.twitter.com/Ryhxi89ggr