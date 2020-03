Golman djevojčici u kolicima ispunio obećanje

Ben Foster, nekadašnji reprezentativac Engleske, sačuvao je mrežu u pobjedi Votforda nad budućim šampionom Liverpulom, prekinuvši njihov niz nepobjedivosti, ali sa te utakmice pamtiće se još jedan divan potez.

Pred početak meča na teren "Vikeridž rouda" izveo je djevojčicu Moli Hol u invalidskim kolicima kako bi joj ispuno obećanje dato prije dva mjeseca.

"Došao je u moj kuću i poklonio nam dresove. On je moj najbolji prijatelj", rekla je oduševljena Moli koja nije krila oduševljenje zbog toga što je Ben Foster uradio za nju dok se bori sa opakom bolešću, a predivne su scene sa kraja utakmice kada se fotografisala sa omiljenim igračima.

@BenFoster just proves time and time again why he is the nicest man in football. He kept his promise to 12-year-old Molly Hall and gave her a day she will never forget...#WATLIV pic.twitter.com/U6apwpUYY0