Golman "igrao" rukom, Suarez tražio penal

Jedan je od najboljih napadača u posljednjoj deceniji, golgeter dokazan u svim ekipama i takmičenjima. Ali Luis Suarez nije ni približno dobar i velik sportista kakav je fudbaler.

Nevjerovatno je prljav, grub, nesportski nastrojen, podao i uvijek spreman protivnika udariti, nagaziti ili rasistički uvrijediti.

Suarezove specijalnosti su i teatralno simuliranje i žicanje prekršaja (često i kada sam faulira protivnika) te naročito penala.

Nagledali smo ga se u takvim situacijama i simulacijama, ali ono što je napravio u zadnjem kolu skupine na Kopa Americi, na utakmici Čile - Urugvaj (0:1) previše je čak i za njega.

Prema golu je išao s desne strane kaznenog prostora, a u susret mu je krenuo čileanski golman Gabriel Arias, koji je tako odlično zatvorio ugao, pravovremenim bacanjem pred Suareza blokirao njegov šut i odbio loptu u korner.

Čista, nedvosmislena situacija. Ali ne i za Suareza, koji je odmah nakon što mu je suparnički golman obranio udarac, u svom stilu počeo skakati i pokazivati da je protivnik njegov udarac obranio rukom.

Suarez je toliko ogrezao u nesportskom ponašanju i neukusnom žicanju penala, da mu je ono zamaglilo pogled čak i kada bi morao znati da mu je loptu rukom odnio suparnički golman...

Luis Suarez appealing for a handball from the Chilean goalkeeper #CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/SvO7qBf0jI