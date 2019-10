Golman oborio rekord, dobio crveni karton u 20. sekundi utakmice

Serkan Kirintili, čuvar mreže Konjaspora učinio je u meču sa Malatijom nešto što je gotovo nezamislivo da se desi jednom 34-godišnjem fudbaleru.

Namjerno je uhvatio loptu rukama van svog kaznenog prostora već u 13. sekundi utakmice i već u dvadesetoj dobio crveni karton!

Bivši igrač Fenerbahčea, Adanaspora, Ankare i još nekolicine klubova je time postao igrač koji je najbrže isključen u istoriji turskog fudbala.

Odmah nakon što je uhvatio loptu, ispustio je i već počeo da skida rukavice i krenuo prema svlačionici, iako glavni arbitar meča u tom trenutku još uvek nije izvadio crveni.

Inače, Malatija je u ovom meču osmog kola turske Superlige pobijedila sa 2:0 golovima Giljermea u četvrtom minutu i Jalcina u 52. Malatija, koja je igrala protiv Partizana u kvalifikacijama za Ligu Evrope je tako došla do 13. boda i petog mjesta Superlige.

Stop what you are doing and WATCH this now Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this pic.twitter.com/oCfHLvQYjS