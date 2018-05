Golman telefonirao u toku utakmice

Nesvakidašnja scena nam dolazi iz brazilske prve lige, gdje su susret odigrali Atletiko Paranaense i Atletiko Mineiro, gdje je golman domaćina na samom početku počeo da lista po mobilnom telefonu.

Naime, golman Santos je uoči početka utakmice došao iza gola i uzeo telefon.

U tom trenutku sudija je označio početak utakmice što Santos očigledno nije shvatio i počeo je nonšalantno da provjerava ima li išta novo.

Nakon nekoliko trenutaka napokon je primijetio kako je utakmica počela i odložio telefon iza gola.

Čuđenje njegovim potezom izrazili su navijači na društvenim mrežama i njegov trener.

"Ne znam zbog čega je to napravio. Smatram da je to prilično čudno, to je sve što mogu reći na tu temu. Santos je vrlo odgovoran igrač i nije mi jasno zbog čega je to napravio", rekao je trener Atletiko Paranaensea Fernando Diniz.

Na kraju je Atletiko Paranaense izgubio 2-1, čime su nastavili seriju loših rezultata na početku sezone.

