Golmani koji su primili gol od Mesija dobijaju pivo

Lionel Mesi postigao je 644 gola za Barselonu i ušao je u istoriju kao igrač s najviše postignutih golova za jedan klub. Mesi je u karijeri u dresu Barselone savladao 160 golmana.

"Budweiser" je odlučio da napravi lijep gest – napravili su specijalno pivo, koje će dobiti svaki golman koji je primio gol od Mesija.

Serija ograničenog piva je numerisana od 1 do 644, pa će golmani pivo dobiti redom kojim su primali golove od Mesija.

Većina golmana je primila više od jednog gola, pa će tako neki dobiti i "six pack" i gajbu piva.

Najviše piva će dobiti Dijego Alveš, koji je primio 21 gol od Mesija.

Gorka Iraisos primio je 19, dok je Iker Kasiljas 17 puta vadio loptu iz mreže pod naletom Mesija.

644 goals. 644 custom beers. 160 goalkeepers. Leo Messi delivers on the pitch. We deliver off the pitch. A custom bottle for every goalkeeper.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/hfIwp4lmh3