Goran Vlaović za "Nezavisne": Vrijeme je da se ponovi Francuska

Vrijeme je da ponovimo i nadmašimo uspjeh iz Francuske, rekao je Goran Vlaović, nekadašnji napadač hrvatske fudbalske reprezentacije i član proslavljene generacije "vatrenih" koja je na Mundijalu 1998. godine osvojila bronzanu medalju.

Od tada do danas Hrvatska se gotovo redovno plasirala na velika takmičenja, ali isto tako nikada nije uspjela na Mundijalima proći grupnu fazu. Umjesto legendarnog Miroslava - Ćire Blaževića danas je na klupi još jedan hrvatski stručnjak bh. korijana Zlatko Dalić, a umjesto Davora Šukera, Zvonimira Bobana, Roberta Prosinečkog, Gorana Vlaovića i drugih, okosnicu tima "kockastih" ponovo čine svjetske zvijezde, poput Luke Modrića, Ivana Rakitića, Matea Kovačića, Marija Mandžukića, Šime Vrsaljka...

"Hrvatska je stasala u jednu veliku, ozbiljnu i kvalitetnu reprezentaciju. Imamo fenomenalne nogometaše, koji iza sebe imaju vrhunske karijere, a ono što je jako bitno je da većina ima i izvrsnu sezonu. Naši nogometaši su osvajali trofeje u sezoni koja je završena, neki su podizali i one najznačajnije evropske pehare, zatim titule prvaka nacionalnih prvenstava i to je svakako nešto što će ih učiniti motiviranijim u Rusiji. Optimista sam. Sve su kockice na svom mjestu, euforija je opravdana i jedva čekam da naši dečki krenu s centra.

NN: Na čemu posebno temeljite Vaš optimizam?

VLAOVIĆ: Posljednje Evropsko prvenstvo prije dvije godine smo odigrali na jednoj izrazito visokoj razini. Sada imamo gotovo identičan tim, s tim da je dvije godine stariji i iskusniji. Tada smo nažalost ispali od aktuelnog evropskog prvaka. Zato se nadam da ćemo na Svjetskom prvenstvu sada imati samo malo više sreće, a iste kvalitete i žustrinu kao što su momci pokazali na terenu i prije dvije godine i domoći se dobrog rezultata.

NN: Šta je za Vas dobar rezultat?

VLAOVIĆ: Prije svega to je prolazak skupine, što zaista mislim da je i te kako realno ovoga puta. Čini mi se i uvjeren sam da su se sada stvari poklopile. Imamo sve. Nekako je vrijeme da se desi ponovo nešto veliko. Punih 20 godina je prošlo od onog velikog rezultata moje generacije na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, kada smo bili brončani. Došlo je vrijeme da ponovimo i nadmašimo uspjeh iz Francuske 1998. godine.

NN: Hrvatska prvi meč igra sutra s Nigerijom. Koliko je važan dobar start na SP?

VLAOVIĆ: Naravno da je dobar rezultat u prvoj utakmici uvijek poželjan, pogotovo za Hrvatsku, koja od 1998. godine do danas nije pobijedila nijednom u prvoj utakmici. To je jedan psihološki momenat, ali šta znači dobar start s Nigerijom ako se kasnije, recimo, izgube dvije utakmice od Argentine i Islanda, koji su još u našoj grupi. Isto tako eventualni poraz u prvoj utakmici ne znači kraj. Svjedoci smo bili toliko puta u nekim takmičenjima da su ekipe loše kretale, a završavale na tronu. Sve u svemu, svaka utakmica je jednako bitna, svaki protivnik je jak, jer na Svjetsko prvenstvo niko nije zalutao. Tamo mogu igrati samo najbolji, Hrvatska je takođe među najboljima, navijam da to opravdamo i rezultatom na samom terenu.

NN: Kakav plasman predviđate Srbiji?

VLAOVIĆ: Za mene je reprezentacija Srbije poprilična enigma. Odigrali su fenomenalne kvalifikacije, s možda tek pokojom utakmicom koju nazivamo kiksom. Nakon toga se dogodila i smjena trenera i čini mi se da ima određenih problema, koji bi možda mogli utjecati na dobar rezultat. Ako te nesporazume uspiju prevazići, ostaviti po strani i posložiti, onda mogu i nešto napraviti, jer kvaliteta očito imaju ako je suditi po kvalifikacijama.

NN: Imaju li ga dovoljno da prođu grupu?

VLAOVIĆ: Za Srbiju je i sam povratak na međunarodnu pozornicu nakon osam godina dovoljno motivirajući. Vjerujem da Srbija može proći skupinu bez obzira na to što im je jedan od protivnika Brazil. A kada se skupina prođe, onda je sve otvoreno i ništa nije sigurno. U nokaut fazi i slabije momčadi imaju svoje šanse, mogu izbaciti jače i najveće favorite i niko ne zna gdje je kraj.

Brojke

2 Mundijala igrao je Vlaović u karijeri, ali je za razliku od onog u Francuskoj, četiri godine kasnije u Japanu i Južnoj Koreji sve tri utakmice proveo na klupi.

52 utakmice ukupno Goran Vlaović je odigrao za nacionalni tim Hrvatske i postigao 15 golova.