Gospodin "najteže gostovanje" odlazi u zasluženu penziju

Bivši trener Stouka, Kristal Palasa i Vest Broma i mnogih drugih engleskih klubova, engleski stručnjak i od milja često među kolegama nazivan "Najteže gostovanje", Toni Pjulis najavio je odlazak u zasluženu trenersku penziju.

Posljednji posao ovog 65-godišnjaka u Šefild Venzdeju 2020. trajao je samo 10 utakmica i od tada nije bio nigdje na trenerskoj klupi.

Pjulis je odustao od te najave dok je gostovao u emisiji "Sky Sports News" o danu prelaznog roka, rekavši da želi provoditi više vremena sa svojom porodicom i igrajući golf.

"Sada imam 65 godina. Imao sam jako dobre rezultate u tome, menadžment me do sada već nadmašio. Rado pomažem ljudima, vrlo rado mogu tu i tamo dati malo savjeta," rekao je Pjulis.

Englez je potom dodao:

"Uvijek sam bio u Bornmutu. Imam troje divne djece i nikada nisam provodio dovoljno vremena s njima, ali sada imam sedmero unučadi. Lijepo je vidjeti ih i moći izaći van i gledati dječake kako igraju fudbal, a imamo dvojicu u Americi i posjećujemo ih što je više moguće."

