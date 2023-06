Gotova Belingemova transfer saga

Fudbalski klub Borusija Dortmund potvrdio je transfer Džuda Belingema u Real Madrid i time zatvorio zasigurno najbombastičniju transfer priču ovog ljeta.

Jedan od transfera ljeta desio se na samom početku prelaznog roka. Real Madrid je završio svu neophodnu papirologiju i angažovao momka koji važi za jednog od najtalentovanijih igrača na svijetu u ovom trenutku.

OFFICIAL: Borussia Dortmund have confirmed Jude Bellingham deal done with Real Madrid. €103m fee plus bonuses. Add-ons can amount to 30% of the fixed amount. Agreement signed between the clubs, same for Jude who signed until June 2029. pic.twitter.com/S2jScWXKwq