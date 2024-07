Grahovac i Puzigaća: Banjaluko, zajedno, idemo do kraja!

Došli smo da se borimo, da pokažemo kako se brani grb na dresu koji nosimo, riječi su koje su se mogle čuti danima unazad u taboru Fudbalskog kluba Borac, a onda su i sprovedene u djelo u četvrtak naveče u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Stadion “Tumba” u Solunu bio je poprište okršaja Borca sda PAOK-om, “crveno plavi” tamo su pokazali zube.

Nakon devedeset minuta igre završeno je 3:2 za domaćina (Koolierakis, 17’, 39’, Ekong, 51’ – Herera, 22’, Kulašin, 45+’), ali poraz je to kojim, prikaznom igrom u Solunu, Borac može da preokrene i da nastavi da živi svoj evropski san.

“Srećan sam zbog postignutog gola, ali sam još više srećan što smo ostvarili povoljan rezultat pred revanš i što je ekipa pružila odličnu partiju. Hvala i navijačima koji su nas bodrili i koji su prevalili toliki put da nas gledaju. Ovo je i njihova pobjeda” poruka je Envera Kulašina

Srđan Grahovac kapitenski je komandovao igrom ekipe Borca, a poručuje da su na Gradskom sva čuda moguća.

“Moje lično mišljenje je da možemo još mnogo više. Mislim da smo stekli osjećaj koliko možemo i idemo u drugoj utakmici uz podršku naših navijača po prolaz dalje. Dočekali smo i to da svi žive za predstojeću utakmicu i da bi nam i dva Gradska stadiona bila malo” poruka je kapitena

Bojan Puzigaća na klupi je zamijenio Mladena Žižovića. Nakon utakmice bio je prezadovoljan igrom na terenu stadiona “Tumba”.

“Pokazali smo na njihovom terenu i njihovim navijačima da imamo šansi da prođemo ovaj dvomeč. Okrećemo se drugoj utakmici. Prvo da se regenerišemo i odmorimo, pa da u našoj kući prođemo dalje. Nije nemoguće. PAOK je dobra ekipa ali se sa njima može igrati. Želio bih pohvaliti ove momke, ali i navijače koji su prevalili dug put kako bi nas bodrili” rekao je Puzigaća

Pohvale na račun najvatrenijih navijača koji su se obreli u Solunu stižu i od Srđana Grahovca.

“Kapa dole, hvala do neba navijačima koji su došli u Solun, stvarno je lijepo kada izađeš ovdje, daleko od kuće, i vidiš Borčeve zastave, zaista to cijenimo. Mnogima je teško i u Banjaluci doći na utakmicu, a oni su sjeli, uzeli vjerovatno i slobodan dan na poslu i prevalili toliki put. Vidimo da su i oni zadovoljni, hvala im do neba i nadam se da će da ‘gori’ Gradski stadion u revanšu“, rekao je Grahovac.

Na tribinama je veliku borbu ekipe “proživljavao” i Mladen Žižović šef stručnog štaba. Nije bilo nimalo lako, kaže Žižović, ali hvali igrače i svoje saradnike koji su odradili odličan posao.

“Mnogo puta u fudbalu se dešavaju ovakve ili slične situacije da klub koji ima manje šanse da prođe. Mi koji se bavimo sportom ćemo se truditi da dajemo maksimum i napravimo iznenađenja. Naš rad možda nije popraćen kao kod velikih klubova. Dobili smo živu utakmicu u revanšu i pokušaćemo da se suprotstavimo PAOK-u. Momci vjeruju da mogu i to je najvažnije.” rekao je Žižović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.