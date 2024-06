Grahovac na početku priprema: Idemo dobro da radimo

Za fudbalere Fudbalskog kluba Borac danas je odmor priveden kraju. “Borčeva mašina” krenula je sa radom, a na prvom treningu okupilio se 25 igrača.

Kapiten Srđan Grahovac zahvalio se dosadašnjem šefu stručnog štaba Vinku Marinoviću koji je danas zvanično napustio klupu Banjalučana.

“U svoje lično i ime ekipe, želim da se zahvalim Vinku Marinoviću na dosadašnjoj saradnji, uspješnoj i korektnoj krunisanoj odličnim rezultatima.” rekao je Grahovac

Grahovac kaže da je ekipa spremna da se veoma brzo vrati u puni trenažni proces.

“Dobili smo plan rada tokom prelaznog perioda i vjerujem da ga je većina igrača ispoštovala. Pripreme kao pripreme, moje ne znam ni koje u životu. Idemo dobro da radimo, da se dobro spremimo. Znamo šta nas čeka, koji su izazovi i ciljevi pred nama. Ja kao kapiten nadam se da ćemo se što prije kompletirati, kako sa šefom stručnog štaba, tako i sa igračkim kadrom, jer već za mjesec dana čekaju nas veoma bitne utakmice, možda i najbitnije do sada. Takva šansa ne pruža se svaki dan i na nama je da iskoristimo takvu priliku“, rekao je Grahovac

Igračima se tokom “prozivke” obratio i Stojan Malbašić, predsjednik Skupštine FK Borac koji je ekipi poželio još bolje rezultate u narednoj sezoni.

“Naš cilj je da se i naredne sezone borimo za šampionsku titulu, ali ove godine imamo jednu veliku šansu, šansu koju naš klub do sada nije imao, a to je prolazak prvog pretkola u Ligi šampiona, što bi za nas značilo ostanak u Evropi još dva-tri mjeseca. Klub tu može dobro finansijski da zaradi, igrači mogu da se afirmišu i nadam se da će im to biti veliki motiv za rad i pripremu za ulazak u evropske utakmice i prvenstvo” rekao je Malbašić

Ekipa Borca u ponedjeljak 17. juna odlazi u slovenačko Zreče, a tokom pripremnog perioda u Slovenije odigraće i tri kontrolne utakmice.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.