Grci izjednačili, BiH posustala nakon isključenja Pjanića

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Grčke odigrali su utakmicu drugog kola J grupe kvalifikacija za EURO 2020. godine, a susret je završen rezultatom 2:2.

Fudbaleri BiH odlično su odigrali posebno prvih petnaestak minuta, kada su golovima Edina Višće i Miralema Pjanića došli do dva gola prednosti.

Od prve minute izabranici selektora Roberta Prosinečkog krenuli su silovito ka golu gostiju koji su djelovali potpuno zbunjeno pred napadima bh. selekcije. U 10. minuti Pjanić je izveo korner sa desne strane i ubacio na ivicu šesnaesterca gdje je natrčao Višća i iz drugog pokušaja uspio savladati golmana Vlachodimosa za vodstvo od 1:0.

Edin Visca opens the scoring against Greece. #BIH #GRE #EURO2020Qualifying pic.twitter.com/LhQ4ls4uFf

Pet minuta kasnije bilo je 2:0. Pjanić je snažno šutirao iz slobodnog udarca sa tridesetak metara, lopta je otišla u lijevi ugao golmana Vlachodimosa koji je ostao "ukopan" u mjestu.

Bwahahahhaa, Pjanic free-kick makes it 2-0 against Greece. What the hell were the Greeks thinking? #BIHGRE #EURO2020Qualifying pic.twitter.com/t2mGhQptgk