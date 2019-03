Grci najavili pobjedu u Zenici

Grčka fudbalska reprezentacija najavila je pobjedu u okviru drugog kola Grupe J kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Trener grčke reprezentacije Angelos Anastasiadis rekao je kako su došli samo po pobjedu.

Selektor grčkog tima Angelos Anastasiadis rekao je kako je na njemu velika odgovornost zbog uspjeha u kvalifikacijama.

"Kada igramo, igramo samo na pobjedu. Ono što osjećam je velika odgovornost. Poslije mnogo godina jedan Grk je trener reprezentacije i, kao što sam rekao, to je velika odgovornost. Ako uspijemo da idemo dalje u kvalifikacije, to će značiti puno jer je jedan grčki trener vodio tim u kvalifikacijama. Bosna i Hercegovina je naš veliki protivnik jer ima igrače svjetske klase. Zbog toga za nas veliki značaj ima sutrašnja utakmica. Mi smo došli da pobijedimo. Ne samo na ovoj utakmici, nego na svakoj. To je moja filozofija, da igramo na pobjede", rekao je Anastasiadis.

Siovas Dimitrios, fudbaler španskog Leganjesa rekao je kako se igrači ne boje ničega pred sutrašnji susret.

"Mi smo svjesni da nas očekuje teška utakmica. Atmosfera je na najvišem nivou i ključ će biti želja oba tima. Mi imamo novi početak, sigurno da su veliki nedostatak igrači koji neće igrati, potrebni su nam zbog svog iskustva. Svi igrači će dati sve od sebe i ja vjerujem u svoje suigrače. Očekujem da ćemo dati sve od sebe i da ćemo pobijediti. Nije nas strah ničega", rekao je DImitrios.

Grci dolaze u oslabljenom sastavu, bez Kostasa Manolasa, Vasilisa Torosidisa i Kostasa Mitrogloua.

Nakon zvanične konferencije za medije, selekcija Grčke održala je i zvanični trening otvoren za medije 15 minuta.

Susret Bosna i Hercegovina - Grčka igra se sutra na stadionu Bilino polje u Zenici s početkom u 20:45.