''Griliš će se vratiti kada se bude više trudio''

Menadžer Mančester sitija, Pep Gvardiola izjavio je da će se fudbaler Džek Griliš vratiti u prvi tim kada popravi igru, prenose engleksi mediji.

Griliš je prošle sezone bio starter na 41. meču i dao značajan doprinos osvajanju Premijer lige, Lige šampiona i FA kupa, ali je ove sezone bio starter na svega 19 utakmica, od čega sedam u Premijer ligi.

"On je isti fudbaler, ima istog trenera i način kojim igramo se nije promijenio. Radi se samo o njegovoj igri. To je drugačije", rekao je Gvardiola.

