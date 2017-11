Grizman: Arsenal me prevario

Napadač Atletiko Madrida Antoan Grizman otkrio je u autobiografiji da je 2013. godine bio na pragu prelaska u Arsenal, ali da su Tobdžije u posljednjem trenutku odustale.

"Ljeta 2013. godine imao sam nekoliko ponuda, ali kad sam čuo da me želi Arsenal rekao sam agentu da sve stopira i čeka Vengerovu ponudu, pošto me je on uvjeravao da će me dovesti u Arsenal. Čekao sam do posljednjeg trenutka, a onda sam nekoliko sati prije kraja prelaznog roka dobio poruku da me ipak neće kupiti", otkrio je Grizman i dodao:

"Kasnije mi je agent ponovo rekao da su zainteresovani, ali sam rekao da zaboravi na to, pošto su nas onako zeznuli".

Zanimljivo, ljeta 2013. Arsenal je iz Reala doveo Mesuta Ozila, a umjesto Grizmana na Emirejts je stigao drugi Francuz - Jaja Sanogo. U međuvremenu, Grizman je 2014. obukao dres Atletiko Madrida, za koji je na 122 meča postigao 64 golova.

(sportklub.rs)