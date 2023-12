Grizman poslije uspjeha: Nikada neću biti legenda Atletika

Fudbaler Atletika Antoan Grizman izjavio je da mu je čast da dijeli rekord po broju postignutih golova u dresu madridskog kluba sa legendarnim Luisom Aragonesom, prenose španski mediji.

Grizman je na sinoćnjem meču protiv Hetafea (3:3) postigao dva gola za svoj tim u meču 18. kolu La Lige. On je postigao 173 gola u svim takmičenjima u dresu Atletika i na vrhu najboljih strijelaca u istoriji madridskog kluba se izjednačio sa Luisom Aragonesom.

"Ovo je posebna noć sa puno emocija i ponosa, ali nikada neću da budem legenda Atletika kao što je Aragones. Atletiko je Aragones, ovaj klub su njegove fraze, njegova filozofija, njegov rad... Čast je deliti rekord sa njim", rekao je Grizman, prenosi "RMC sport".

Aragones je igrao za Atletiko od 1964. do 1974. godine, a za to vrijeme je postigao 173 gola. On je preminuo prvog februara 2014. godine.

Grizman je igrao za Atletiko od 2014. do 2019. godine, a u madridski klub se vratio 2021.

