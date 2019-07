Grizman zvanično u Barseloni

Francuski fudbaler Antoan Giznam danas je zvanično postao novi igrač Barselone, saopštio je klub.

Katalonski klub je aktivirao klauzulu iz ugovora između francuskog reprezentativca i "jorgandžija“ i uplatio 120 miliona evra obeštećenja.

Grizman će potpisati ugovor na pet godina, koji će vaziti do 30. juna 2024. godine, a u slučaju da neki klub želi da ga angažuje prije isteka ugovora, moraće za otkupnu klauzulu da izdvoji 800 miliona evra.

Francuski napadač je u prethodnih pet godina igrao za Atletiko i u tom periodu odigrao 257 utakmica, postigao 133 gola i 50 puta bio asistent.

Karijeru je počeo 2009. godine u Real Sosijedadu, a sa reprezentacijom Francuske prošlog ljeta osvojio je Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

