Grobari izviždali Vidu u Beogradu

Burno je bilo na utakmici Partizana i Bešiktaša koja je okončana remijem 1:1, a hrvatski mediji pišu kako je njhov reprezentativac Domagoj Vida, koji igra u turskom timu, izviždan.

Njega su Grobari izviždali pri svakom dodiru s loptom. No, Hrvat kaže kako ga to nije poremetilo.

“Imam dovoljno godina i iskustva da me to ne ometa u igri. Nisam se osvrtao, niti me je bilo što poremetilo. Kada se sve sabere, bila je ovo odlična atmosfera”, poručio je Vida.

Osvrnuo se stoper Bešiktaša i na samu utakmicu.

“Konačan rezultat je bio realan, ako gledamo kako se susret razvijao. Protivnik nam je dao rani gol, ali smo se uspjeli brzo vratiti. Malo smo zadovoljniji jer u Istanbul idemo sa remijem i postignutim pogotkom u gostima. Naš cilj je jasan, želimo pobjedu i prolazak u Europsku ligu”, jasan je Vida.

Podsjetimo, na utakmici Partizana i Bešiktaša nastupila je drama prilikom pogotka Turaka. Jednom domaćem navijaču je pozlilo, pružana mu je pomoć odmah na licu mjesta, a borba za život nastavljena je u bolnici.

Inače, Domagoj Vida je bio na meti kritika tokom Svjetskog prvenstva u Rusiji kada je na jednom videu iz svlačioce rekao “Gori Beograd, ajmo”.

