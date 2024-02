Grom udario fudbalera na utakmici, preminuo na putu do bolnice (VIDEO)

Fudbaler Septian Raharju preminuo je od posljedica udara groma na prijateljskoj utakmici Bandunga i Subanga.

Nakon udara groma fudbaler se srušio na travu, a u pomoć su mu odmah priskočili suigrači koji su ga iznijeli s terena i reanimirali. U tom trenutku još uvijek je disao, ali, nažalost, po dolasku u obližnju bolnicu ljekari su samo mogli konstatovati smrt.

Fudbalski klub Bandung izrazio je saučešće porodici fudbalera emotivnom porukom na službenom profilu na Instagramu.

"Duboko smo ožalošćeni zbog smrti gospodina Septiana Raharje, člana Subanga. Nadamo se da će preminuli dobiti najbolje mjesto uz Boga", poručili su iz Bandunga, prenosi "Dnevnik.hr".

Upozoravamo da je snimak uznemirujući.

This happened during a football match in Indonesia pic.twitter.com/JHdzafaUpV