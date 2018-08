Gundogan: Zar nije rasizam kad nas njemački političari zovu kozoje*ima?

Nakon što su se prije nekoliko mjeseci njemački fudbalski reprezentativci Mesut Ozil i Ikaj Gundogan fotografisali s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom, njemačka javnost digla se na noge.

Dogodilo se to neposredno prije početka SP-a u Rusiji, a njemačka javnost napala je dvojicu reprezentativaca “elfa” turskih korijena da su pristali učestvovati u političkoj kampanji turskog predsjednika.

Kad je Mundijal počeo, reakcije su stale. Zbog mira u kući strasti su se prividno primirile, no nakon šokantnog ispadanja svjetskog prvaka u grupnoj fazi, antiturska histerija u Njemačkoj dosegla je vrhunac. Posebno je na udaru bio Mesut Ozil, koji se nakon prvenstva oprostio od reprezentacije. Ozil je napao Njemački fudbalski savez da ga nije zaštitio od rasističkih uvreda i da zbog toga više ne želi igrati za "pancere".

Nijemci su se nakon svega napravili ludi, a ljudi iz Saveza te neki Ozilovi saigrači iz reprezentacije tvrdili su da igrač Arsenala nije bio meta nikakvog rasizma te da je stvar u velikoj mjeri predimenzionirana.

Ipak, sad se oglasio i drugi akter sa sporne fotografije s Erdoanom, Ikaj Gundogan, koji je stao u obranu bivšeg saigrača i ponudio je svoju verziju priče.

"Je li ta afera bila rasistička prema nama? Evo, recite vi meni. Nije li rasizam kad njemački političar napiše na Facebooku: 'Njemačka fudbalska reprezentacija: 25 Nijemaca i dvojica kozojeba?' To je nešto što morate nazvati rasizmom. Ipak, ne znači da su svi Nijemci rasisti, naprotiv. Odrastao sam u Njemačkoj i nisam se susretao s tim. Ipak, sada su mnogi rasistički reagovali na tu fotografiju", rekao je Gundogan pa je nastavio:

"Na Mundijalu prije četiri godine svi su govorili da smo porodica, 23 najbolja prijatelja, a sada je suprotna priča. Mesutov odlazak je gorkog okusa. Učinio je mnogo za njemački fudbal i sigurno da je ekipa mnogo izgubila. On je za mene napravio puno toga i jedan je od razloga što sam izabrao igrati za Njemačku."

Strong quotes from Ilkay Gundogan to @WAZ_Redaktion about Erdogan, Ozil and racism:



"Tell me! Is not it racism when a German politician writes on Facebook: 'The German national football team: 25 Germans and two goat f***ers'? That's something you have to call racism." pic.twitter.com/meBs2dTWre