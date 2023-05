Gundogan ima novi trogodišnji ugovor u "džepu"

Čelnici Barselone uvjereni su u dovođenje veznog fudbalera Mančester Sitija Ilkaja Gundogana (32) na kraju sezone, piše španski "Sport". Katalonci bi trenutnom igraču "Građana" ponudili trogodišnji ugovor.

Naime, katalonski klub je navodno već postigao usmeni dogovor s iskusnim igračem do ljeta 2026. godine.

Siti je ranije Gundiganu ponudio produženje ugovora, ali se Nijemac nakon sedam godina u Premijeršipu nada kako će naredne sezone igrati u Barseloni.

Sitijev menadžer Pep Gvardiola je bio spreman ponuditi mu čak i kratkoročni, jednogodišnji ugovor, ali od toga vjerovatno neće biti ništa.

