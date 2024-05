Gušo i Joldić pred Igman: Pobjedom zadržati dobru atmosferu

Fudbaleri Željezničara danas igraju utakmicu 31. kola WWin fudbalske lige Bosne i Hercegovine.

„Plavi“ će gostovati u Konjicu ekipi Igmana. Biće to duel ekipa kojima će ova sezona biti za zaborav zbog borbe za opstanak.

„U tri utakmice tri pobjede, atmosfera se vratila i dobra je, vidimo na igračima da oni žele i hoće. Idemo u Konjic da pobijedimo, bit će teško znamo. Igman je još u borbi za opstanak, mi ćemo na terenu dati sve što je do nas da nastavimo ovaj kontinuitet igara i da probamo izvući povoljan rezultat. Uvijek se kaže da idemo na pobjedu. Imamo par lakših povreda, Radovac je definitivno izgubljen za ovu sezonu, ostali su svi u kadru i očekujemo da će izaći sastav koji može donijeti pobjedu“, rekao je trener u stručnom štabu Željezničara, Adnan Gušo.

Takođe trener Omer Joldić istakao je da je novi stručni štab na čelu da Dinom Đurbuzovićem došao u jednu delikatnu situaciju.

„Zahvaljujući energiji igrača, svih ljudi u klubu, nas stručnog štaba i naravno navijača, napravili smo stopostotan učinak. Imamo još tri kola do kraja, nažalost moramo da pričamo o situaciju koja jeste i od koje ne možemo pobjeći, a to je da smo matematički osgiurali opstanak. Vjerujem da i stariji navijači ne pamte da se priča o opstanku, ali činjenica je takva i od toga se ne može pobjeći. Imamo tri utakmice gdje se nadamo da ćemo iz dva gostovanja i zadnje domaće utakmice pokušati da osvojimo što više bodova iz prostog razloga jer želimo da zadržimo dobru atmosferu koja je trenutno u ekipi, a znamo da je glavni faktor za to dobar rezultat, tako da prije svega u Konjicu u gradu u kojem poslije Sarajeva imamo najviše navijača, očekujemo podršku, dobru utakmicu jer igramo protiv ekipe koja zna da pruži dosta dobru igru na svom terenu, imaju odlične pojedince i smatram da ni oni nisu po imenima na stvarnom stanju na tabeli i nadam se da ćemo pružiti dobru utakmicu i da ćemo imati više sreće, znanja i volje da se sa punim plijenom vratimo u Sarajevo“, rekao je Joldić.

Utakmica se igra danas sa početkom od 15.30 sati.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.