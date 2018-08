Gustavo Poje za "Nezavisne": Lud za fudbalom i roštiljem

Legendarni Urugvajac Gustavo Poje proslavio se najviše igrama u Čelsiju i Saragosi, a sada kao trener pokušava da napravi bolju karijeru. Od početka godine sjedi na klupi Bordoa, s kojim se bori za grupnu fazu Lige Evrope. Za "Nezavisne" je pričao o ambicijama kluba, matematici, ali i roštilju, koji je više od tradicije u njegovoj rodnoj zemlji, gdje je fudbal više od života.

Juneće meso glavni je izvozni proizvod Urugvaja, gdje skoro svi stanovnici, osim u fudbalu, najviše uživaju u roštiljanju. Zato ne čudi što su se svojevremeno upisali i u Ginisovu knjigu rekorda. Naime, 2008. godine više od 1.250 ljubitelja roštilja iz Urugvaja ispeklo je 12 tona junećeg mesa i tada je to bio svjetski rekord. Riječ je o roštilju koji se raširio na čak 1,5 kilometara i za koji je utrošeno čak šest tona uglja. Vjerovatno je mali broj ljudi iz ove zemlje koji ne vole roštilj, a ovu tradiciju nove i van rodne zemlje. Poje je jedan od onih koji su zaluđeni i fudbalom i roštiljem, ali ističe da je majstor samo kada treba da jede.

"Volim meso i obožavam da roštiljam, ali nisam baš majstor kada ga treba praviti", uz smijeh kaže Poje. "To je moje omiljeno jelo i imam dosta prijatelja s kojima uživam da roštiljam i jedemo dok pričamo o fudbalu", dodaje.

Osim kao veliki gurman, Poje je poznat i kao sjajan matematičar. Veliki dio djetinjstva i tinejdžerskih dana je proveo rješavajući one najteže zadatke. I dan-danas voli da riješi pokoji zadatak, iako je to umnogome smanjio kada je shvatio da može da napravi sjajnu fudbalsku karijeru.

"Matematika je bila moj omiljeni predmet u školi i uvijek sam se trudio da riješim one najteže zadatke. Trudio sam se da riješim sve probleme i to je možda i jedan od razloga zbog kojih se sada bavim trenerskim poslom", kazao je on.

Karijeru je gradio u rodnoj zemlji (rođen u Montevideu), Francuskoj, Španiji i Engleskoj. Važio je za sjajnog vezistu, koji možda i nije u potpunosti ispunio potencijal koji je imao. Najdublji trag svakako je ostavio u Saragosi, ali i Čelsiju, s kojim je osvajao domaće i međunarodne trofeje daleko prije nego što je bogati Roman Abramovič od "plavaca" napravio jedan od najmoćnijih klubova svijeta. Sve je moglo da bude možda i drugačije da su te 1997. godine Real Madrid ili Inter bili konkretniji.

"Postojale su glasine da me žele u Realu i Interu, ali se na kraju ništa konkretno nije dešavalo. Na kraju sam potpisao za Čelsi i to je jedna od najboljih odluka koje sam napravio u karijeri", izjavio je Poje.

Kao što smo kazali, glаvni sport u Urugvаju je fudbаl. Fudbаlskа reprezentаcijа ove zemlje je osvojilа Svjetsko prvenstvo dvа putа, i to 1930. i 1950. To je nаjmаnjа držаvа koja je ikаdа osvojila Mundijal. Osim toga, prvo Svjetsko prvenstvo održano je u Urugvaju te 1930. Ove godine nacinalni tim je na SP u Rusiji eliminisan u četvrtfinalu od, ispostaviće se, prvaka svijeta Francuske. Tim je sastavljen od zvijezda, koje predvode Edinson Kavani i Luis Suarez, koji su bili i članovi ekipe koja je 2011. osvojila Kopa Amerika.

"Mislim da je tim u Rusiji bio sjajan, posebno kada vidimo da smo na kraju eliminisani od budućeg prvaka. Uvijek ćemo da se pitamo šta bi bilo da je Kavani bio 100 odsto spreman da igra", rekao je Poje, koji je 1995. s nacionalnim timom bio prvak Južne Amerike.

U januaru ove godine preuzeo je Bordo, koji mu je šesti klub od kada samostalno radi trenerski posao. Večeras će njegov tim igrati prvi meč 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope u gostima protiv Marijupolja. Poje nije mogao da kaže koliki su dometi njegove ekipe ove sezone, jer još vlada status kvo kada su pojačanja u pitanju. Ono što zna je da će biti teško bilo kome da ugrozi PSŽ u borbi za titulu prvaka Francuske.

"Biće veoma teško na pravi način izazvati PSŽ. Kada smo mi u pitanju, ne nogu da prognoziram previše jer se nismo previše pojačali u odnosu na prošlu sezonu. Sve je u stanju mirovanja", ostao je zagonetan Urugvajac.

On je trenerski posao počeo kao pomoćni trener u Svindonu. Kao pomoćnik je radio još u Lidsu i Totenhemu, a samostalno je osim Bordoa trenirao još Brajton, Sanderlend, AEK, Betis i Šangaj Šenhu.

"Najbolji igrač kojeg sam trenirao je bez sumnje Luka Modrić, kada sam bio asistent u Totenhemu. Već tada se vidjelo da je Modrić klasa za sebe. Kada su u pitanju saigrači bez konkurencije je Đanfranko Zola. Od mene je napravio boljeg fudbalera", jasan je Poje.

Bordo je trenutno klub na koji je skoncentrisan u potpunosti i želja mu je da napravi što bolje rezultate, ali naravno ima trenerski san...

"Trenutno sam u potpunosti posvećen Bordou i moja ambicija je da podignem klub na viši nivo. Nakon toga volio bih jednog dana da prezumem nacionalni tim Urugvaja", zaključio je Gustavo Poje.

Fudbal u Kini

Dio trenerske karijere Gustavo Poje je proveo u Kini, gdje je skoro godinu dana trenirao Šangaj Šenhu i to od novembra 2016. do septembra 2017.

"Fudbal u Kini napreduje krupnim koracima, ali sve će da zavisi od toga koliko godina će uspjeti da zadrže ovaj nivo potrošnje novca", rekao je aktuelni trener Bordo.