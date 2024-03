Guteša: Puna "Marakana" je vrhunac fudbala

U prijateljskoj utakmici protiv Zenita, debi za Fudbalski klub Crvena zvezda upisao je talentovani čuvar mreže Ivan Guteša i ostavio odličan utisak.

„Fenomenalan je osećaj, iako je prijateljska utakmica, bilo je preko 40 hiljada ljudi, i zaista prelep ambijent. Svako ko zamišlja debi za Zvezdu, mislim da u glavi pravi takav scenario. Drago mi je da smo sve to krunisali i pobedom, tako da ću ovo pamtiti do kraja života. Srećan sam i što nismo primili gol i to je zaista zasluga čitave ekipe. Davali su mi vetar u leđa, baš sam osećao podršku sve vreme - počeo je golman rođen 2002. godine u Vršcu“, rekao je Guteša.

Kako kaže Guteša, treme je bilo dok nije počelo zagrijavanje, a iskustvo sa utakmice biće mu izuzetno značajno pred nastavak sezone.

„Više je to bilo neko pozitivno isčekivanje da utakmica počne, nego klasična trema, ali je i to nestalo čim smo izašli na zagrevanje. Jednostavno, fokus se prebacio na teren. Svakako da će čitav ovaj ambijent mnogo da mi znači za nastavak sezone. Mislim da je puna Marakana vrhunac fudbala. Sve to je dodatno iskustvo za ono što me čeka sa Grafičarom“, rekao je Guteša.

Interesantna stvar povezuje Ivana Gutešu i trenera Vladana Milojevića.

„U Zvezdu, koju volim od malih nogu i koja je porodično nasleđe, sam došao 2017. godine i prva utakmica tada je bio Krasnodar na Marakani. Sećam se da sam je gledao i neverovatno mi je da me sada trenira Vladan Milojević, koji je i tada bio na klupi Zvezde i doneo mnogo uspeha našem klubu“, objasnio je Guteša.

Sanja Guteša Zvezdu, ali je “na zemlji”.

„Svestan sam da je led probijen, tako da treba samo da nastavim da radim i da se trudim. Imam još mnogo snova sa Zvezdom, ali upravo kroz posvećenostn oni mogu da se ispune“, zaključio je Guteša.

