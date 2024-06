Gvardiol: Radujem se duelima sa Jamalom

Radujem se duelima sa Jamalom, istakao je Joško Gvardiol, hrvatski fudbalski reprezentativac.

Dva dana uoči utakmice sa Španijom Joško Gvardiol na službenom obraćanju medijima najviše je govorio o rivalstvu s Lamineom Jamalom.

Odbrandbeni fudbaler „vatrenih“, pritom, ističe da mu je drago vidjeti mlade igrače na velikom takmičenju.

“Napunio sam 22 godine, više nisam mlad igrač, ali drago mi je vidjeti sve mlađe igrače na velikoj sceni, a on je jedan od njih. Jako je talentiran, ako sve bude kako treba jednog dana će biti u borbi za najboljeg igrača na svijetu. Radujem se susretu s njim na terenu, jak je na lopti, tehnika mu je jača strana. Sve španjolske igrače moramo dobro analizirati i napraviti naš posao što je najbolje moguće. Svaka utakmica je dvoboj protiv novih igrača, na Euru su sve kvalitetni pojedinci. Dogodilo se da prvu utakmicu igramo protiv Španjolske, puno njihovih igrača ima kvalitetu. Jamal će biti na mojoj strani, uvjeren sam da mi to neće biti lagan izazov, ali u takvim situacijama je najbolje duplirati igrača, brže se pomicati, imamo još dva dana za pripremu taktike pa ćemo vidjeti”, objašnjava Gvardiol.

Govorio je o razlici o ulozi u reprezentaciji i u klubu.

„Razlika je u tome što u klubu igramo ofenzivnije, Guardiola traži da krila ulaze u međuprostore, pa mi bekovi postajemo zamjenska krila, a tu igramo standardno s krilima široko. Ili mi bekovi moramo ići u sredinu. To je to”, kaže hrvatski fudbaler.

Govorio je i o Luisu de la Fuenteu.

“Inače dajem mišljenja o igračima, ne toliko o trenerima. Zna posao koji radi, napravit će sve da zaustavi naš vezni red”, kaže Gvardiol, te nastavio o svojoj karijeri:

“Vjerujem da se dobro nosim sa svime što mi se događa, u par godina sam prošao puno toga, još nisam ni svjestan što sam sve postigao, do koje sam razine došao. Nešto će ući u glavu do kraja karijere. Golovi? Rekao bih da bi volio biti fokusiran na defenzivu, da to svi odradimo kako treba, a ako se nađem u prilici, zašto ne zabiti i koji gol”.

