Gvardiola: Dajte mi manji klub - i neću pobjeđivati

Pep Gvardiola je bez ikakve sumnje najbolji trener u ovoj deceniji.

Ne samo da je osvajao trofeje u kojem god klubu da je radio, što su Barselona, Bajern i Mančester siti, nego je napravio revoluciju u fudbalu. Inspirisao je mnoge ekipe da promijene svoj način igre, trenere da kopiraju njegov stil, a u takvoj konkurenciji sve je teže pobjeđivati.

Ove sezone izvjesno je da neće osvojiti trofej u Premijer ligi, Liverpul je već predaleko na 22 boda razlike, a njegov Siti namučile su mnoge ekipe igrajući hrabrije i otvorenije.

To je odličan šlagvort onima koji godinama tvrde da Gvardiola nikako ne bi imao uspjehe kakve ima da nije vodio bogate timove. Zahvaljujući njihovim budžetima, i potrošenih preko miljardu evra (1.146.190.000), uspijevao je da stvori "super" timove...

Na konstataciju da je najbolji trener planete, odgovorio je ovako!

"Ja najbolji trener na svijetu? Bio sam... Šta je u stvari najbolji trener na svijetu? Nikad se nisam tako osjećao u životu, pa ni u Barseloni kad sam osvojio šest trofeja u godini", kazao je uz osmijeh Pep Gvardiola i potom skromno dodao:

"Pobjeđivao sam jer sam imao nevjerovatne igrače u velikim klubovima. Postoje fenomenalni treneri koji nisu u velikim klubovima i nemaju ovakve igrače. Ja sam dobar, ali nisam najbolji".

Potom je "ispalio" i rečenicu koju ste sigurno mnogo puta čuli od njegovih kritičara.

"Dajte mi ekipu koja nije Mančester siti i neću pobjeđivati", kazao je Pep Gvardiola, djelovalo je iskreno, ali navikli smo već od njega da se koristi sarkazmom na Ostrvu.

Procijenite sami!

Reporter: "You're the best coach in the world?" Pep: "I was. What is the best coach? I never felt like the best, give me a team that isn't like Manchester City and I'm not going to win" pic.twitter.com/HdEdF8PVUI