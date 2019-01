Gvardiola: Liverpul je trenutno najbolji tim u Evropi

Menadžer Mančester Sitija Pep Gvardiola uoči derbija protiv Liverpula u četvrtak izjavio je da će njegova ekipa ići na pobjedu, dodajući kako je svjestan da je njihov protivnik vrlo kvalitetna ekipa.

Istakao je kako bi se pobjedom Mančester Siti sigurno vratio u trku za titulu prvaka.

"Realnost je da smo trenutno treći na tabeli, ali realnost je i da je ovo tek drugi meč drugog dijela sezone. Mnogo je još bodova u igri, imamo priliku da smanjimo zaostatak i moj fokus je samo na tome. Svi se pitaju šta će biti ukoliko izgubimo, a ja se pitam šta će se desiti ako pobijedimo. Ovo je naša šansa da se borimo za titulu i želimo dati sve od sebe da dođemo do pobjede", kazao je Gvardiola novinarima.

Napomenuo je i kako je Liverpul trenutno jedna od najboljih ekipa u svijetu.

"Liverpul je najbolji tim u Evropi trenutno. Igraju konstantno dobro, nevjerovatno kontrolišu svaki detalj utakmice i ukoliko želimo doći do pobjede, moramo biti maksimalno fokusirani. Ako to uradimo, možemo pobijediti", rekao je Gvardiola.

