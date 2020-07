Gvardiola: Ne mogu nagovoriti Silvu da ostane u Sitiju

Pep Gvardiola, menadžer Mančester Sitija kazao je da ne može nagovoriti 34-godišnjeg zemljaka Davida Silvu da ostane u klubu nakon što je Španac sinoć imao ključnu ulogu u trijumfu 2:1 protiv Bornmuta.

Silva je odlučio da desetogodišnju uspješnu avanturu u Mančester Sitiju okonča na kraju tekuće sezone. Silva, koji je s "građanima" osvojio četiri titule šampiona Engleske, postigao je gol iz slobodnjak i asistirao Gabrijelu Žesusu za drugi gol na stadionu Etihad. Poslije utakmice Gvardiola je istakao da ne može nagovoriti da produži ugovor.

"Odlučio je otići. Rekao je to mnogo puta. Mislim da želi završiti nakon deset sezona provedenih ovdje. On je u nevjerovatnoj top formi otkad smo se vratili takmičenju poslije prekida. Odigrao je još jednu izvanrednu utakmicu i ponovo postigao fantastičan gol, i to drugi put zaredom. Nadam se da će se vrati na oproštajnu utakmicu koju više nego da zaslužuje", kazao je Gvardiola za britanske medije.

Silva je profesionalnu karijeru počeo u Valensiji, koja ga je u mladim danima slala na posudbe u Ejbar i Seltu. U Mančester Siti prelazi 2010. godine, a od tada je odigrao 431 takmičarsku utakmicu i postigao 76 golova.

U dresu reprezentacije Španije, s kojom je bio svjetski i dva puta evropski šampion, nastupio je 125 puta uz 35 pogodaka.