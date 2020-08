Gvardiola: Nisam u stanju s ovim igračima oći do polufinala

Pep Gvardiola pohvalio je Lion nakon pobjedom nad njegovim Mančester Sitijem (3:1) u četvrtfinalu Lige šampiona.

Ovo je treća uzastopna godina koju je Mančester siti završio eliminacijom u četvrtfinalu Lige šampiona pod vođstvom Gvardiole.

Liverpul je 2018. godine zaustavio Siti u četvrtfinalu, a godinu dana kasnije "Građane" je u istoj fazi eliminisao Totenhem.

"Nisam u stanju s ovim momcima da se probijem do polufinala. Oni su već treću godinu zaredom zaustavljeni u ovoj fazi, pa mislim da su ovi momci zaslužili to ponoviti ili doći do polufinala, ali nismo u mogućnosti", rekao je Pep.