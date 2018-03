Gvardiola: Skidam traku ako šefovi kažu

Menadžer Mančester Sitija Pep Gvardiola prestaće da nosi žutu traku ukoliko čelnici kluba to budu zahtijevali ili ako njegova odluka bude uticala na tim. Fudbalska asocijacija (FA) pokrenula je postupak protiv Gvardiole pošto je nosio žutu traku na mečevima lige i kupa, a španski stručnjak dužan je da odgovori do ponedjeljka.

"Da, naravno. Važnije mi je šta se dešava s timom nego od toga šta ja mislim lično", kazao je Gvardiola i dodao:

"Mislim da se to neće desiti, ali ako uprava bude zahtijevala da je skinem, uradiću to. Zna se ko su šefovi. Ali ni moje lično mišljenje nije političko. Kada ljudi nose roze traku to je zbog podrške borbi protiv raka dojke. Ideja je ista. No, ne želim da naštetim svom timu."

Španac je prethodno istakao da neće odustajati od nošenja žute trake uprkos optužbama. Menadžer Sitija nosi žutu traku u znak podrške uhapšenim aktivistima i političarima koji podržavaju nezavisnost Katalonije.

(Sport klub)