Gvardiola: U prvom poluvremenu je bilo traljavo

​Fudbaleri Mančester Sitija savladali su sinoć Čelsi (1:0) u 19. kolu Premijer lige i vodećem Arsenalu prišli na pet bodova zaostatka. Trener "Građana" Pep Gvardiola izjavio je da je u prvom poluvremenu bilo traljavo dok nije ušao Riko.

Aktuelni šampion je meč u Londonu prelomio u 63. minutu, kada je Marez pogodio na asistenciju Džeka Griliša.

"Uvijek je teško na 'Stamford bridžu'. Moramo da gledamo da igramo najbolje moguće, kao što smo to radili u drugom poluvremenu. U prvom je to bilo traljavo, nismo imali ritam, a i kada bismo došli u poziciju nismo bili dobri. Ali bili smo bolji kada je Riko Luis ušao. On ima talenat i sposobnost da našu igru učini boljom. Mnogi igrači mogu da igraju dobro, ali on ima sposobnost da ostale igrače čini boljima. Izuzetan je talenat", rekao je nakon utakmice menadžer Sitija, Gvardiola.

Siti zaostaje za Arsenalom, a španski trener smatra da je ekipa iz Londona zasluženo lider.

"Moglo je da ostane sedam, pa čak i da bude deset bodova razlike. Ali sada je ona pet bodova. Moramo da gledamo sebe, ali moram da priznam, kako igra Arsenal, zaslužuje da budu tu gdje jeste. Definitivno imaju visok nivo i kvalitet igre", istakao je Gvardiola.