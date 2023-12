Gvardiola: Zvezda je institucija

Menadžer Mančester sitija Pep Gvadriola govorio je na konferenciji za medije pred utakmicu sa Crvenom zvezdom, a istakao je i da je nevjerovatno da je selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić još uvijek prisutan na velikoj sceni.

Zvezda u posljednjem kolu G grupe Lige šampiina dočekuje branioca titule dok će se u drugom meču grupe sastati Lajpcig - Jang Bojs.

"Za sada smo srećni gdje smo, igramo protiv jednog istorijskog kluba, imao je svojevremeno sjajne igrače, Siniša Mihajlović i mnogi drugi, bili su šampioni Evrope, srećni smo što smo ovdje da branimo prestiž i da završimo ono što smo započeli na početku grupne faze", rekao je Gvardiola na konferecniji.

Pa je potom dodao:

"Moraću da promijenim nešto u veznom redu, jer mi fale neki igrači. Moraćemo da se adaptiramo na novu situaciju. Izgubili smo jednu utakmicu u posljednjih šest, sedam, nije to velika prednost. Uglavnom smo dobro igrali, a to je ono što želimo. Navikli smo sebe i navijače na pobjede, a to je suština. Neću da nam pobjede budu šamar. Spremni smo za sutra i pokušaćemo da pobijedimo ovaj klub. Ovo je institucija, a mi hoćemo da je pobijedimo. Pritisak je uvijek prisutan. Ovo je posljednja utakmica u grupi, moramo biti u stanju da pobijedimo".

Pričao je i o timu i postavi koja će sutra početi duel na stadionu "Rajko Mitić".

"Pripremili smo utakmicu i naravno da ćemo zamijeniti neke igrače, na svaka tri dana smo imali utakmice, to je naporno. Radujem se što će sutra imati šansu da igraju neki igrači koji su igrali manje".

Govorio je i o Svetislavu Pešiću, sa kojim je često bio u kontaktu dok je vodio Bajern, budući da je selektor Srbije tad bio trener košarkaše sekcije minhenskog kluba.

"Nevjerovatno je kako je Pešić i dalje prisutan na velikoj sceni, sa tom energijom. Dao je Barseloni prvi evropski trofej u košarci. Bili smo u kontaktu kada sam bio u Bajernu, sada nisam više sa njim u kontaktu, ali ako može da vidi ovu konferenciju, želim da ga pozdravim, poželim sve najbolje. Znam da je napravio veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu, to je bilo nevjerovatno. Uprkos godinama i dalje ima veliku energiju, velika je legenda i velike stvari je uradio sa mnogim klubovima", izjavio je Gvardiola.

