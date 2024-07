Gvardiola ipak ostaje u Mančester sitiju?

Španski trener Pep Gvardiola bi ipak mogao da ostane na klupi Mančester sitija i nakon kraja sezone 2024/25, iako su brojni mediji prenijeli da će on vjerovatno napustiti "građane".

Gvardioli ističe ugovor sa šampionom Premijer lige upravo na ljeto 2025. godine i vjeruje se da će nakon toga napustiti klub. Ipak, njegove izjave najavljuju da to možda neće biti slučaj.

"Nisam rekao da odlazim. Devet godina u jednom klubu je vječnost. Ne odbacujem mogućnost nastavka saradnje. Želim da budem siguran da je to ispravan put za klub i igrače", izjavio je Gvardiola.

Pep Guardiola: “I am NOT ruling out absolutely that I sign a new contract at City”. “I said I am closer to leaving than leaving City… but I did not say I am leaving City!”. “I want to be sure it’s the right decision not just for me but for the players”, says via @SamLee. pic.twitter.com/IX9wv5oDtg