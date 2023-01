Gvardiola iznenadio sve novom izjavom

Menadžer Mančester Sitija, Pep Gvardiola, iznenadio je sve i dao potpuno nevjerovatnu i neočekivanu izjavu nakon poraza svog tima od Mančester Junajteda u velikom derbiju Premijer lige.

Siti bi mogao imati zaostatak od osam bodova ukoliko vodeći Arsenal sutra savlada Totenhem u derbiju sjevernog Londona. Čini se da titula izmiče iz kontrole "Građana", a takva je i današnja izjava Gvardiole.

Španski stručnjak nikada nije odustajao od trofeja, ali danas je, pomalo ravnodušan, dao izjavu koja je privukla mnogo pažnje.

"Nije me briga za Premijer ligu, nije me briga za Karabao kup. Ne možemo pobijediti, nije bitno. Osvojili smo mnogo toga već. Vrijeme je da osvajaju drugi", rekao je Gvardiola.

