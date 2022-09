Gvardiola o Halandovom golu: To mogu samo Krojf i Ibrahimović

Menadžer Mančester Sitija Pep Gvardiola izjavio je da ga je gol koji je Erling Haland postigao na meču protiv Borusije Dortmund u drugom kolu Lige šampiona podsjetio na pogotke koji su nekada dali legendarni Johan Krojf i Zlatan Ibrahimović, prenose britanski mediji.

Mančester siti je na svom terenu pobjedio Borusiju s 2:1 u meču drugog kola grupe G Lige šampiona. Pobjedu engleskom klubu donio je Haland lijepim golom u 84. minutu. Norveški napadač se nije previše radovao jer je upravo iz Borusije stigao u Englesku ovog ljeta.

"Ljudi koji me poznaju vjerovatno znaju kakav je uticaj na moj život imao Krojf, kao osoba, učitelj, trener, mentor... Krojf je prije dosta godina postigao gol protiv Atletiko Madrida koji je bio vrlo, vrlo sličan kao Halandov. U trenutku kada je Haland postigao gol, pomislio sam da je isti kao Krojfov", rekao je Gvardiola.

Menadžer Sitija je potom Halanda uporedio sa švedskim napadačem Ibrahimovićem.

"Sjetio sam se i mog prijatelja Ibrahimovića, koji ima tu nevjerovatnu sposobnost da podigne nogu na prečku. Erling je sličan. To je prirodno. Elastičan je, fleksibilan, sposoban da da taj završni udarac i sprovede loptu u mrežu. Ponekad se čovjek zapita odakle mu to, kada vidi koliko je veliki. Ali to je vjerovatno nasljedio od oca i majke", zaključio je Gvardiola.

Haland je na devet mečeva u dresu Mančester sitija u svim takmičenjima postigao 13 golova.