Gvardiola o Liverpulovim željama: Svi to znaju

Trener Mančester Sitija, Pep Gvardiola dao je svoje mišljenje o Džudu Belingamu usred dosljednih izvještaj koja povezuju veznjaka Borusije Dortmund s Liverpulom.

"U odbrani je u stanju pratiti Gundogana ili Kevina De Brujnea u džepovima i pobjeđivati ​​u dvobojima. Tranzicija je brza, ima smisla za drugu poziciju odmah do okvira za gol koji je postigao.Dakle, on je izuzetan igrač, mislim da to svi znaju. Ne zato što će vam to reći menadžer Mančester Sitija. Svi to znaju” rekao je španski stručnjak poslije meča u Ligi šampiona.

"Crvenima" se i dalje pripisuje interes za Belingam, kao što je slučaj već više od godinu dana.

Liverpul je tokom ljeta bio uvelike povezivan s potpisivanjem ugovora s veznim igračem i engleskim reprezentativcem za kojeg se najviše šuškalo da ih zanima.

Podrazumijeva se da je Belingam neko kome se svi dive među ljudima na "Ajnfildu". Ali, smatra se da Dortmund 19-godišnjaka cijeni više od 100 miliona funti.