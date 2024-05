Gvardiola u odabranom društvu

Fudbaleri Mančester sitija osvojili su novu titulu u Premijer ligi.

"Građanima" je to deseta titula u istoriji i šesta u posljednjih sedam godina.

Veliki je to uspjeh i za menadžera Pepa Gvardiolu koji nastavlja da ispisuje istoriju fudbala.

On je četvrti menadžer koji je uspio da osvoji šest i više titula u Engleskoj, prenosi b92.

Prvi je Aleks Ferguson iz Mančester junajteda (13), Džordž Remsi je to šest puta uradio sa Aston Vilom, a Bob Pejsli sa Liverpulom.

Inače, Gvardiola je osim šest titula sa Sitijem, uzeo u karijeri i četiri Svjetska klupska kupa, 4 pehara Liga kupa, isto toliko je uzimao pehara u UEFA Superkupu, ima tri titule u Španiji i isto toliko u Njemačkoj, kao i tri pehara Lige šampiona. I to nije sve.

Treba reći i da je prvi menadžer koji je dva puta uzeo triplu krunu i prvi koji je osvojio četiri pehara zaredom u Premijer ligi.

Zaista, fantastičan učinak.

Pep Guardiola is the to win four Premier League titles in a row, making history again… 6 Premier League 4 Club World Cup 4 Carabao Cup 4 UEFA Super Cup 3 Champions League 3 La Liga 3 Supercopa 2 Copa del Rey 3… pic.twitter.com/XzXteOScam