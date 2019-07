HIT: Doveli pojačanje, rukovali se i shvatili da je to pogrešan igrač

E, ovo bi mogla da bude najluđa priča ovog prelaznog roka. Nagledali smo se ranijih godina svega i svačega, znamo da je i na najvećem nivou bilo promašenih transfera zbog zaostalih faksova i raznih čuda, ali ovo... Ovo je već potpuno novi nivo koji će teško biti dostignut.

Turski klub Menemen je ubijeđen da je doveo pravog igrača. Alfa Jalov je na pregledima, uspješno ih prolazi. Dolazi do oblačenja dresa, svečanog fotografisanja sa čelnicima kluba i odjednom se svima smračilo. Čelnici turskog tima koji će naredne godine igrati u drugoj turskoj ligi shvatili su da je u pitanju velika greška.

Prezime je dobro, ali ime nije. Oni su željeli da dovedu Lamina Jalova, igrača Salernitane u Italiji, a zapravo su doveli Alfu Jalova, igrača iz nepoznatog kluba GD Akločtense koji igra u C ligi Portugalije!

Zapravo su htjeli Laminu, igrača Salernitane koji je interesantan projekat jer je prošle sezone dao šest golova, a one tamo 11 u Seriji B.

Veselili su se sigurno u Memensporu što su doveli igrača kog su željeli, sve dok nisu shvatili da su u stvari doveli nekog potpuno "lijevog" igrača koji samo dijeli isto prezime sa željenim igračem.

Najgore od svega po Memen je što je nesrećni Alfra prošao cijelu proceduru i pravosnažno potpisao ugovor sa klubom. Kada je klub saznao za grešku, morao je da otpusti Alfu. A taman se dečko ponadao da je napredovao iz niželigaša u Portugaliji do druge turske lige i da će mu ovo biti korak unaprijed. Vrlo brzo je, već manje od 24 časa poslije potpisa, "popio" otkaz.

Sa druge strane, Memen je ostao bez željenog igrača. I sada se postavlja pitanje - da li će Memen imati hrabrosti da kontaktira "pravog" Jalova - Laminu? Voljeli bismo da vidimo kako bi njegovo predstavljanje izgledalo.

Teško da ćemo skorije imati priliku da vidimo ovako nešto...

MISTAKEN IDENTITY; SIGNED & SACKED Gambian player Alpha Jallow left bereft after signing a contract & released in 24hrs. Turkish club Menemenspor signed Alpha, believing they signed Lamin Jallow (US Salernitana) before terminating deal after realizing they signed ‘wrong’ player pic.twitter.com/TImAoqcNpr