HNS pokrenuo disciplinski postupak protiv Brune Petkovića

Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinski postupak protiv igrača Dinama i hrvatskog reprezentativca, Brune Petkovića, zbog počinjenja prekršaja o Kodeksu o ponašanju fudbalskih radnika i klubova.

Postupak je pokrenut uslijed Petkovićeve izjave na konferenciji za medije GNK Dinama uoči gostovanja u Sevilji protiv Betisa, u kojoj se osvrnuo na medijski istup tadašnjeg selektora mlade hrvatske U17 fudbalske reprezentacije, Roberta Jarnija.

„Tačkom V.1.6. Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova utvrđeno je da se nogometni djelatnici trebaju u javnim nastupima suzdržavati od negativnih stavova, vrijeđanja ili klevetanja drugih pripadnika nogometne organizacije te davati izjave za sredstva javnog priopćavanja samo sukladno duhu i općem pravilu navedenog Kodeksa“, saopšteno je iz Hrvatskog nogometnog saveza.

Fudbaler zagrebačkog Dinama je reagovao na izjavu Roberta Jarnija koji je izjavio da neće navijati za Dinamo, zbog čega je odlukom Izvršnog odbora smijenjen sa funkcije selektora.

"Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klovn. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klovnovi. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Evropi, a Hrvat je, to je klovn", rekao je Petković.

Betis i Dinamo se sastaju u večeras od 21 čas u okviru plej-ofa Lige konferencija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.