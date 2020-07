Hadžibegić: Pun pogodak Sarajeva

Pun pogodak Sarajeva, rekao je Faruk Hadžibegić komentarišući navode o transferu Fatosa Bećiraja u redove prvaka BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Selektor Crne Gore nije skrivao svoje zadovoljstvo što će igrač reprezentacije na čijem je čelu u narednoj sezoni nositi dres njegovog voljenog kluba.

"Sarajevo je moj klub i to svi na svijetu znaju. Obradovala me informacija da Bećo, kako ga mi u reprezentaciji domila zovemo, dolazi na moje 'Koševo'. Zapravo, to je on meni za ljubav učinio", našalio se Hadžibegić.

Informaciju o prelasku u Sarajevo jednog od tri kapitena i rekordera u reprezentaciji Crne Gore sa devet golova u 69 mečeva objavili su crnogosrki mediji. Riječ je o igraču koji je između ostalog igrao za Dinamo Zagreb, kineski Jatai, Dinamo Minsk i Dinamo Moskva, a u "bordo tim" stiže iz Izraela, gdje mu je istekao ugovor s Makabi Netanjom. Najzaslužniji za transfer navodno je sportski direktor Sarajeva Emir Hadžić, koji ima dobar renome i konekcije u Izraelu, gdje je i sam igrao. Iz Izraela je prošle godine doveo i Hrvata Mirka Oremuša.

"Meni kao selektoru je veoma bitno da moji reprezentativci nastupaju u svojim klubovima. Bećo je iskusan, kvalitetan, dokazan igrač i nema sumnje da će biti od velike koristi Sarajevu u ostvarenju velikih ambicija. Bećiraj je prošao puno takmičenja, ima zavidno internacionalno iskustvo i za veoma kratko vrijeme će u Sarajevu biti jedna od glavnih poluga", kazao je Hadžibegić i dodao:

"Drago mi je da su se ljudi u Sarajevu odlučili na ovaj potez. Sarajevo je bez ikakve sumnje napravilo dobar i veliki posao, odnosno pun pogodak je angažman Bećiraja."

Bećiraj iza sebe ima solidnu sezonu sa sedam golova u 25 utakmica. Ukupno je za Makabi Netanju u dvije godine postigao 23 gola u 60 utakmica. Zavidnu statistiku je imao i u Dinamo Zagrebu sa 37 golova u 125 utakmica, a u Dinamo Minsku zabio je 19 golova u 42 utakmice. U Dinamo Moskvi je 14 puta tresao protivničke mreže u 64 odigrane utakmice. Najveći transfer u karijeri imao je 2014. godine kada je iz Zagreba otišao u Kinu za milion evra. Bećiraj je visok 1,88 i igra na svim pozicijama u napadu.

Puleni trenera Vinka Marinovića sinoć su u Trening centru Butmir trebali odigrati novu test utakmicu protiv Slobode iz Tuzle u sklopu priprema za novu sezonu u BH Telecom Premijer ligi BiH.