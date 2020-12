Hadžibegić o izboru bh. selektora: Ko ne obeća SP neka odustane

Ko se boji grupe ne treba se baviti trenerskim poslom, kaže Faruk Hadžibegić, istaknuti fudbalski stručnjak i aktuelni selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore. Poručuje da mu smetaju izjave i opšta slika stvorena u javnosti kojom se fudbalska reprezentacija BiH unaprijed otpisuje iz borbe za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru u grupi u kojoj su još Francuska, Ukrajina, Finska i Kazahstan.

Upravo zato upozorava da pred kandidate za mjesto budućeg selektora "zmajeva" prije svega treba da bude postavljen jasan i visok cilj.

"Ako se neko boji grupe, protivnika, izazova, visokih ambicija, on ne treba uopšte da se bavi trenerskom poslom, a kamoli da bude selektor jedne reprezentacije. Treniraš, radiš i boriš se da pobijediš i da budeš prvi. Pravila igre su jasna... Prvi ide direktno na Mundijal, drugi u baraž. Ako neko smatra da ne može odvesti reprezentaciju na Mundijal, ako se bavi kalkulacijama, odmah neka odustane - bilo o kome da se radi. Grupa je kvalitetna, a mi u najgorem slučaju možemo biti lagano drugi. Ponavljam - to je u najgorem slučaju, a ambicija mora biti vrh", poručio je Hadžibegić.

Zvjezdan Misimović i Emir Spahić 22. decembra trebalo bi na sjednici Izvršnog odbora da ozvaniče listu kandidata za novog selektora. Još nezvanično, kandidati su Bugarin Ivailo Petev, Sergej Jakirović, Sergej Barbarez, Husref Musemić, Amar Osim...

"Pošto smo znali odmah poslije smjene Roberta Prosinečkog da njegov nasljednik Duško Bajević neće ostati dugo, jer je imenovan samo kao privremeno rješenje, očekivao sam da ćemo imati mnogo ranije ime selektora za kvalifikacije za SP. Ni sada nije kasno za ovu priču, ali samo pod uslovom da se kažu jasni ciljevi i namjere šta treba novi da uradi, te da mu se da sve na raspolaganje. Budući selektor mora imati punu podršku, ali i prihvatiti odgovornost", ističe Hadžibegić.

Nekadašnji proslavljeni fudbalski reprezentativac Jugoslavije smatra da priliku treba dati domaćim stručnjacima. Ne libi se reći ko su njegovi favoriti za vruću klupu "zmajeva".

"Vrijeme je da se jasno kaže i na kraju dokaže da mi imamo kvalitetne trenere. Vrijeme je da se promovišu naši treneri. BiH ima kvalitetan izbor igračkog kadra, koji se može suprotstaviti svima. Imamo i trenere koji to mogu posložiti. Nadam se da mi neki neće zamjeriti ako ih izostavim, ali Amar Osim, Husref Musemić, Mirza Varešanović, Vinko Marinović i Sergej Barbarez su imena među kojima treba tražiti budućeg selektora", tvrdi nekadašnji selektor reprezentacije BiH.

Osvrnuo se i na aktuelna dešavanja vezano za izmjene Statuta N/FS BiH.

"Informacije o promjenama Statuta javnost je saznala iz medija. Mediji su informacije dobili od ljudi iz Izvršnog odbora, ali ne kao zvanični akt, već na osnovu saznanja. Znači da pojedinci iz Izvršnog odbora daju informacije umjesto da one dolaze zvanično. To već nije dobro i šalje se poruka da u Izvršnom odboru ne postoji jedinstvo. Ako ga nemamo tu, onda se to reflektira na cijeli sistem u kojem je i reprezentacija, pa onda i izostanak dobrih rezultata nije slučajnost. Mediji pišu i o povratku politike u sport, a to su opasne stvari koje mogu izazvati reakciju FIFA i UEFA. Bojim se toga, jer objašnjenja da neko nešto nije dobro pročitao meni ne djeluju previše uvjerljivo", zaključio je Hadžibegić.

Sarajevo ide ka Evropi

Fudbalski stručnjak Faruk Hadžibegić igračku slavu stekao je prije svega u dresu Sarajeva, pa ga uspjesi voljenog kluba raduju.

"Rade jako dobro i volio bih da nastave ovako. Bojim se samo euforije. Sarajevo igra jako dobro, zrelo, sada će biti važan zalogaj svim protivnicima i ekipa za dokazivanje. Zato treba da budu još više gladni pobjeda i ako ne padnu pod euforiju moći će ići daleko više, pa čak u grupnu fazu evropskih takmičenja vrlo brzo", smatra Hadžibegić.